Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грецькі медики вийшли на протест проти обов’язкової вакцинації від Covid

Середа, 3 листопада 2021, 14:54
Грецькі медики вийшли на протест проти обов’язкової вакцинації від Covid
ілюстративне фото pixabay

Сотні медичних працівників Греції протестували  у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Протест відбувся наступного дня після того, як уряд запровадив додаткові обмеження для нещеплених греків на тлі різкого зростання інфекцій, госпіталізацій та смертей.

Близько 300 демонстрантів скандували гасла та тримали транспаранти біля будівлі парламенту. Вони виступили проти правил, які вимагають відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників.

Профспілки охорони здоров'я заявили, що не виступають проти вакцинації, але заперечують їх обов’язковість.

Вакцини проти коронавірусу є обов'язковими для працівників сектора охорони здоров'я Греції та тих, хто працює у будинках для людей похилого віку.

У вівторок Греція повідомила про рекордні 6700 нових щоденних випадків COVID-19 і 59 смертельних випадків.

 За словами офіційних осіб, відділення інтенсивної терапії для пацієнтів із COVID-19 заповнені більш ніж на 28%, тоді як звичайні палати через коронавірус у лікарнях заповнені майже наполовину.

Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс заявив у вівторок, що з суботи почнуть діяти жорсткіші обмеження для всіх нещеплених людей у ​​Греції.

Будь-яка людина, яка не має свідоцтва про вакцинацію або нещодавнє одужання від COVID-19, повинна буде показати негативний результат ПЛР або експрес-тесту, проведений за свій рахунок у приватній установі. Лише тоді вона зможе потрапити до цілої низки установ, включаючи банки, державні установи, магазини, перукарні та розважальні заклади.

Співробітники державного та приватного секторів також повинні будуть робити два тести на тиждень для допуску на роботу.

Близько 61% всього населення Греції було повністю вакциновано.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГреціяCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Греція
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі
Партії в Греції призупинили виборчу кампанію після загибелі десятків мігрантів у морі
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: