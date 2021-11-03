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Грецькі медики вийшли на протест проти обов’язкової вакцинації від Covid

Середа, 3 листопада 2021, 15:54
ілюстративне фото pixabay

Сотні медичних працівників Греції протестували  у середу в центрі Афін, виступаючи проти обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для їхньої професії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Протест відбувся наступного дня після того, як уряд запровадив додаткові обмеження для нещеплених греків на тлі різкого зростання інфекцій, госпіталізацій та смертей.

Близько 300 демонстрантів скандували гасла та тримали транспаранти біля будівлі парламенту. Вони виступили проти правил, які вимагають відсторонення від роботи невакцинованих медичних працівників.

Профспілки охорони здоров'я заявили, що не виступають проти вакцинації, але заперечують їх обов’язковість.

Вакцини проти коронавірусу є обов'язковими для працівників сектора охорони здоров'я Греції та тих, хто працює у будинках для людей похилого віку.

У вівторок Греція повідомила про рекордні 6700 нових щоденних випадків COVID-19 і 59 смертельних випадків.

 За словами офіційних осіб, відділення інтенсивної терапії для пацієнтів із COVID-19 заповнені більш ніж на 28%, тоді як звичайні палати через коронавірус у лікарнях заповнені майже наполовину.

Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс заявив у вівторок, що з суботи почнуть діяти жорсткіші обмеження для всіх нещеплених людей у ​​Греції.

Будь-яка людина, яка не має свідоцтва про вакцинацію або нещодавнє одужання від COVID-19, повинна буде показати негативний результат ПЛР або експрес-тесту, проведений за свій рахунок у приватній установі. Лише тоді вона зможе потрапити до цілої низки установ, включаючи банки, державні установи, магазини, перукарні та розважальні заклади.

Співробітники державного та приватного секторів також повинні будуть робити два тести на тиждень для допуску на роботу.

Близько 61% всього населення Греції було повністю вакциновано.

Теми: ГреціяCovid-2019коронавірус


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