За підробку ковід-сертифікатів звільнили трьох лікарів

В Україні вже звільнили трьох лікарів, які замішані у схемах підробки сертифікатів про щеплення від коронавірусу.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на слова заступника міністра охорони здоров'я Марію Карчевич на засіданні комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Пряма мова: "МОЗ звернулося до місцевих влад стосовно відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, по тих закладах, де ведуть кримінальні провадження (у зв’язку з підробкою документів з вакцинації — ред.). Наразі маємо зворотній зв’язок і таку статистику: було звільнено трьох лікарів, оголошено догану ще трьом лікарям, і ведеться службове розслідування в шести регіонах".

Деталі: Також заступник міністра повідомила, що згідно з моніторингом МОЗ, у соціальних мережах та публічному просторі виявлено 210 тисяч повідомлень стосовно продажу та купівлі документів про ковід-щеплення. Інформація про них направлена до правоохоронних органів.

Окрім цього, за словами Карчевич, МОЗ за допомогою електронних інструментів має можливість відстежувати на рівні кожного закладу охорони здоров’я інформацію стосовно використання вакцини та кількості проведених щеплень.