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На фронті від початку доби противник двічі відкривав вогонь

Середа, 3 листопада 2021, 17:50
фото з сайту Армія Inform

Від початку доби 3 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Поблизу населених пунктів Лобачеве та  Південне противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням".

Українська правда
Теми: війнаООС


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