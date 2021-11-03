На фронті від початку доби противник двічі відкривав вогонь

Від початку доби 3 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Поблизу населених пунктів Лобачеве та Південне противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням".