Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції повернули вимогу щодо масок у школах на тлі зростання випадків Covid

Середа, 3 листопада 2021, 18:44

Франція знову запровадила правила щодо носіння масок для учнів початкової школи у 39 районах країни, тепер це правило загалом поширюється на 61 департамент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Правило почне діяти у понеділок, коли школи повернуться після канікул. Кількість випадків захворювання збільшилася з 10 жовтня, коли всього 17 департаментів перевищили поріг попередження у 50 нових випадків на 100 000 осіб.

Офіційний представник уряду Габріель Атталь сказав, що суворіші заходи будуть введені в школах у департаментах, де кількість випадків захворювання перевищила 50 на 100 000 осіб.

"З наступного тижня…у департаментах, де рівень захворюваності, на жаль, стабілізувався та перевищив 50 на 100 000 мешканців…, маска знову стане обов'язковою для дітей відповідних шкіл", - сказав Атталь.

Для дорослих правила використання масок залишаються незмінними – маски є обов'язковими для всіх видів громадського транспорту та в будь-якому закритому громадському місці, де не потрібні "перепустки здоров'я".

Це стосується насамперед магазинів, але маски залишаються обов'язковими на багатьох робочих місцях.

Недотримання правил може призвести до штрафу у розмірі 135 євро.

Нагадаємо, німецька земля Баварія вирішила тимчасово відновити обов’язкову вимогу щодо носіння масок для обличчя в школах.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціякарантинепідеміяCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Франція
Росіяни запустили фейк про застосування "Азова" і "Кракена" у Франції – ЦПД
США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів
Глава МЗС Франції: Мета гарантій безпеки Україні буде дуже чіткою
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: