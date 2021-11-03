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У Франції повернули вимогу щодо масок у школах на тлі зростання випадків Covid

Середа, 3 листопада 2021, 19:44

Франція знову запровадила правила щодо носіння масок для учнів початкової школи у 39 районах країни, тепер це правило загалом поширюється на 61 департамент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Правило почне діяти у понеділок, коли школи повернуться після канікул. Кількість випадків захворювання збільшилася з 10 жовтня, коли всього 17 департаментів перевищили поріг попередження у 50 нових випадків на 100 000 осіб.

Офіційний представник уряду Габріель Атталь сказав, що суворіші заходи будуть введені в школах у департаментах, де кількість випадків захворювання перевищила 50 на 100 000 осіб.

"З наступного тижня…у департаментах, де рівень захворюваності, на жаль, стабілізувався та перевищив 50 на 100 000 мешканців…, маска знову стане обов'язковою для дітей відповідних шкіл", - сказав Атталь.

Для дорослих правила використання масок залишаються незмінними – маски є обов'язковими для всіх видів громадського транспорту та в будь-якому закритому громадському місці, де не потрібні "перепустки здоров'я".

Це стосується насамперед магазинів, але маски залишаються обов'язковими на багатьох робочих місцях.

Недотримання правил може призвести до штрафу у розмірі 135 євро.

Нагадаємо, німецька земля Баварія вирішила тимчасово відновити обов’язкову вимогу щодо носіння масок для обличчя в школах.

Теми: ФранціякарантинепідеміяCovid-2019коронавірус


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