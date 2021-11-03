Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна й Канада домовилися розпочати переговори про перегляд угоди про ЗВТ

Середа, 3 листопада 2021, 20:20

Україна та Канада домовилися розпочати переговори про перегляд угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства економіки.

У відомстві зазначили, що перегляд передбачає аналіз подальшого розвитку та поглиблення положень угоди та поширення її на сфери, які нині не охоплені.

Зокрема, йдеться про транскордонну торгівлю послугами, фінансові послуги, інвестиції, телекомунікації та інші галузі.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

Нагадаємо, Україна та Туреччина сподіваються підписати угоду про вільну торгівлю, переговори про яку тривають вже багато років, у лютому 2022 року.

Крім того, Україна розраховує підписати угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті з ЄС у 2022 році.

На початку червня ЄС презентував попередній звіт і рекомендації для України щодо "промислового безвізу", вказавши на досягнутий прогрес і недоліки, які ще потрібно виправити.

Теми: Канадаторгівля


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через наплив авто в Києві стався збій у роботі громадського транспорту

Головні новини четверга і ночі: Лерос і Зеленський, "антивакцинатори" у Раді

Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди" – "Схеми"

Помер керівник київського театру на Подолі Малахов

Аваков розповів, як РНБО вводила санкції: Папки за 5 хвилин до засідання і жодних доказів

фото У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану

Усі новини...
Канада
Канада обіцяє передати 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу іншим країнам
Біля узбережжя Канади загорілося судно з хімікатами
Канадський поліглот Стів Кауфман: Зеленський здається більш серйозним, ніж Порошенко
Останні новини
10:52
Міноборони Польщі розповіло про нові провокації на кордоні з Білоруссю
10:38
Більшість жителів Німеччини виступають за обов’язкову вакцинацію від Covid
10:24
Кабмін поставив тимчасовим керівником Митниці ексначальника прикордонної розвідки
10:14
Ляшко: Завдяки вакцинації кожну годину ми рятуємо 10 життів
10:12
Кулеба: Лавров уникає зустрічі у Нормандському форматі
10:04
За добу у "Борисполі" спіймали 17 людей з підозрілими covid-сертифікатами
09:54
Через наплив авто в Києві стався збій у роботі громадського транспорту
09:50
"Укргазбанк" підписав угоди з найбільшим приватним банком ОАЕ на 35 млн доларів
09:40
Німеччина другий день б’є рекорди нових випадків COVID-19
09:27
В Орбана вперше визнали використання шпигунської програми Pegasus
Усі новини...