Новини 3 листопада: марш "антивакцинаторів", звільнення міністрів

У Києві пройшов так званий марш "антивакцинаторів"; парламент звільнив п’ятьох міністрів — актуальні новини 3 листопада.

Про антивакцинаторів

На площі біля Верховної Ради відбувся марш за права або так званий марш "антивакцинаторів" — до стін парламенту прийшло кілька сотень людей. Основні вимоги — скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та права людей.

"Це на мій погляд насмішка над нашими медиками та родинами, які втратили своїх рідних. Повірте, у реанімація цей антивакцинаторський дух швидко зникає" — так на марш відреагував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За даними Ляшка, наразі кожен третій дорослий в Україні вже вакцинований принаймні одною дозою, а кожен четвертий повністю вакцинований. Він очікує, що упродовж найближчих тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте удвічі, а попит на першу дозу не зменшиться.

Про звільнення міністрів

Верховна Рада звільнила очільників міністерств економіки, екології, оборони, реінтеграції та стратегічних галузей промисловості. Чотирьох нових міністрів Рада готується призначити в четвер.

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