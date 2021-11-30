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Слідчий комітет Росії перевіряє відео стрільби Бутусова з гаубиці 

Вівторок, 30 листопада 2021, 18:46
Скриншот відео з facebook-сторінки Бутусова

Слідчий комітет РФ почав перевірку дій українського журналіста Юрія Бутусова на відео, на якому він стріляє з гаубичної гармати.

Джерело: сайт слідчого комітету РФ

Дослівно: "У засобах масової інформації були оприлюднені відеозаписи, на яких український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці в бік території Донбасу. Як повідомляли  в низці джерел, сам Бутусов у підписі до відеоролика визнав свою можливу причетність до "загибелі певних людей на Донбасі""

Деталі: Глава СК РФ Александр Бастрикін доручив слідчим оцінити дії журналіста на склад злочину. За його словами, проти Бутусова можуть порушити кримінальне провадження про вбивства мирних жителів Донбасу.

Нагадаємо: Росія не визнає, що окупувала частину української території в Донецькій та Луганській областях, а також заперечує, що є стороною військового конфлікту з Україною. 

У повідомленні не прояснили, за якими підставами та юрисдикцією російські правоохоронці можуть розслідувати можливі злочини громадян іншої держави, скоєні на території іншої держави.

Передісторія: 

  • 27 листопада Бутусов опублікував відео на своїй Facebook-сторінці, на якому він стріляє з гаубиці й каже, що це помста росіянам за кожну жертву Голодомору й радянських репресій. 
  • У Державному бюро розслідувань України зареєстрували кримінальне провадження, як повідомляють "за фактом означеним у публікації".
  • 26 листопада на пресконференції президент Володимир Зеленський встряв у сварку з Бутусовим стосовно його журналістської діяльності та звинуватив його в причетності до загибелі людей на Донбасі. Бутусов невдовзі прокоментував конфлікт із президентом, що варто було "встати і дати по морді" Зеленському.
  • 29 листопада позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестовіч заявив, що попросить державну охорону для Бутусова, адже, на його думку, журналіста можуть вбити "на замовлення Росії", щоби спровокувати масові заворушення громадян в Україні.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнамедіаРосія


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