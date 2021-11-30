Слідчий комітет Росії перевіряє відео стрільби Бутусова з гаубиці 

Слідчий комітет РФ почав перевірку дій українського журналіста Юрія Бутусова на відео, на якому він стріляє з гаубичної гармати.

Джерело: сайт слідчого комітету РФ

Дослівно: "У засобах масової інформації були оприлюднені відеозаписи, на яких український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці в бік території Донбасу. Як повідомляли в низці джерел, сам Бутусов у підписі до відеоролика визнав свою можливу причетність до "загибелі певних людей на Донбасі""

Деталі: Глава СК РФ Александр Бастрикін доручив слідчим оцінити дії журналіста на склад злочину. За його словами, проти Бутусова можуть порушити кримінальне провадження про вбивства мирних жителів Донбасу.

Нагадаємо: Росія не визнає, що окупувала частину української території в Донецькій та Луганській областях, а також заперечує, що є стороною військового конфлікту з Україною.

У повідомленні не прояснили, за якими підставами та юрисдикцією російські правоохоронці можуть розслідувати можливі злочини громадян іншої держави, скоєні на території іншої держави.

Передісторія: