Слідчий комітет Росії перевіряє відео стрільби Бутусова з гаубиці
Слідчий комітет РФ почав перевірку дій українського журналіста Юрія Бутусова на відео, на якому він стріляє з гаубичної гармати.
Джерело: сайт слідчого комітету РФ
Дослівно: "У засобах масової інформації були оприлюднені відеозаписи, на яких український журналіст Юрій Бутусов здійснює постріл із гаубиці в бік території Донбасу. Як повідомляли в низці джерел, сам Бутусов у підписі до відеоролика визнав свою можливу причетність до "загибелі певних людей на Донбасі""
Деталі: Глава СК РФ Александр Бастрикін доручив слідчим оцінити дії журналіста на склад злочину. За його словами, проти Бутусова можуть порушити кримінальне провадження про вбивства мирних жителів Донбасу.
Нагадаємо: Росія не визнає, що окупувала частину української території в Донецькій та Луганській областях, а також заперечує, що є стороною військового конфлікту з Україною.
У повідомленні не прояснили, за якими підставами та юрисдикцією російські правоохоронці можуть розслідувати можливі злочини громадян іншої держави, скоєні на території іншої держави.
Передісторія:
- 27 листопада Бутусов опублікував відео на своїй Facebook-сторінці, на якому він стріляє з гаубиці й каже, що це помста росіянам за кожну жертву Голодомору й радянських репресій.
- У Державному бюро розслідувань України зареєстрували кримінальне провадження, як повідомляють "за фактом означеним у публікації".
- 26 листопада на пресконференції президент Володимир Зеленський встряв у сварку з Бутусовим стосовно його журналістської діяльності та звинуватив його в причетності до загибелі людей на Донбасі. Бутусов невдовзі прокоментував конфлікт із президентом, що варто було "встати і дати по морді" Зеленському.
- 29 листопада позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестовіч заявив, що попросить державну охорону для Бутусова, адже, на його думку, журналіста можуть вбити "на замовлення Росії", щоби спровокувати масові заворушення громадян в Україні.