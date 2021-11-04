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Туреччина запроваджує бустерну вакцинацію Pfizer

Четвер, 4 листопада 2021, 02:48
Туреччина запроваджує бустерну вакцинацію Pfizer
фото: Getty Images

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив у середу, що Туреччина почне вводити бустери людям, які отримали дві вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc/BioNTech.

Джерело: Reuters

Деталі: Туреччина вже ввела третю дозу більш ніж 11,2 мільйонам людей, які отримали дві дози вакцини, розробленої китайською компанією Sinovac, чия ефективність, на думку чиновників, знижується швидше.

Коджа заявив, що в четвер розпочнеться кампанія додаткової вакцинації Pfizer/BioNTech для людей похилого віку, тих, хто страждає хронічними захворюваннями, медичних працівників і працівників сфер "з високим ризиком".

Міністр зазначив, що 59% населення наразі отримали дві дози вакцини і додав: "Цей показник повинен перевищити 70%, щоб досягти колективного імунітету".

Нагадаємо:

  • З середини вересня в Туреччині щоденна кількість інфікованих коливається близько 30 тисяч, тоді як щоденна кількість загиблих, яка досягла піку в 290 у вересні, залишається вище 200.
  • Уряд пояснює високу кількість інфекцій і смертей низьким рівнем вакцинації.
  • Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, у середу Туреччина зареєструвала 29 764 нових випадки та 246 смертей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинавакцинація
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