Туреччина запроваджує бустерну вакцинацію Pfizer

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив у середу, що Туреччина почне вводити бустери людям, які отримали дві вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc/BioNTech.

Джерело: Reuters

Деталі: Туреччина вже ввела третю дозу більш ніж 11,2 мільйонам людей, які отримали дві дози вакцини, розробленої китайською компанією Sinovac, чия ефективність, на думку чиновників, знижується швидше.

Коджа заявив, що в четвер розпочнеться кампанія додаткової вакцинації Pfizer/BioNTech для людей похилого віку, тих, хто страждає хронічними захворюваннями, медичних працівників і працівників сфер "з високим ризиком".

Міністр зазначив, що 59% населення наразі отримали дві дози вакцини і додав: "Цей показник повинен перевищити 70%, щоб досягти колективного імунітету".

Нагадаємо: