Туреччина запроваджує бустерну вакцинацію Pfizer
Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив у середу, що Туреччина почне вводити бустери людям, які отримали дві вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc/BioNTech.
Джерело: Reuters
Деталі: Туреччина вже ввела третю дозу більш ніж 11,2 мільйонам людей, які отримали дві дози вакцини, розробленої китайською компанією Sinovac, чия ефективність, на думку чиновників, знижується швидше.
Коджа заявив, що в четвер розпочнеться кампанія додаткової вакцинації Pfizer/BioNTech для людей похилого віку, тих, хто страждає хронічними захворюваннями, медичних працівників і працівників сфер "з високим ризиком".
Міністр зазначив, що 59% населення наразі отримали дві дози вакцини і додав: "Цей показник повинен перевищити 70%, щоб досягти колективного імунітету".
Нагадаємо:
- З середини вересня в Туреччині щоденна кількість інфікованих коливається близько 30 тисяч, тоді як щоденна кількість загиблих, яка досягла піку в 290 у вересні, залишається вище 200.
- Уряд пояснює високу кількість інфекцій і смертей низьким рівнем вакцинації.
- Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, у середу Туреччина зареєструвала 29 764 нових випадки та 246 смертей.