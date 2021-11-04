Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Туреччина запроваджує бустерну вакцинацію Pfizer

Четвер, 4 листопада 2021, 03:48
фото: Getty Images

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив у середу, що Туреччина почне вводити бустери людям, які отримали дві вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc/BioNTech.

Джерело: Reuters

Деталі: Туреччина вже ввела третю дозу більш ніж 11,2 мільйонам людей, які отримали дві дози вакцини, розробленої китайською компанією Sinovac, чия ефективність, на думку чиновників, знижується швидше.

Коджа заявив, що в четвер розпочнеться кампанія додаткової вакцинації Pfizer/BioNTech для людей похилого віку, тих, хто страждає хронічними захворюваннями, медичних працівників і працівників сфер "з високим ризиком".

Міністр зазначив, що 59% населення наразі отримали дві дози вакцини і додав: "Цей показник повинен перевищити 70%, щоб досягти колективного імунітету".

Нагадаємо:

  • З середини вересня в Туреччині щоденна кількість інфікованих коливається близько 30 тисяч, тоді як щоденна кількість загиблих, яка досягла піку в 290 у вересні, залишається вище 200.
  • Уряд пояснює високу кількість інфекцій і смертей низьким рівнем вакцинації.
  • Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, у середу Туреччина зареєструвала 29 764 нових випадки та 246 смертей.

Теми: Туреччинавакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Андрій Шевченко стане тренером італійського футбольного клубу – ЗМІ

В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок

Під Одесою напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані

Помер нардеп багатьох скликань Юхим Звягільський

У МЗС РФ підтвердили, що директор ЦРУ в Москві говорив про Україну

МОЗ думає ввести "ковідну амністію" для тих, хто купив сертифікати

Усі новини...
Туреччина
Болгарія спрямувала 350 військових на охорону кордону з Туреччиною
У літаку "Стамбул-Гамбург" помер чоловік з ковід, смерть помітили лише після приземлення
Турецькі безпілотники "Байрактар" планують "з нуля" виробляти в Україні - посол
Останні новини
17:02
США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ
16:52
мапаПогода у неділю: синоптики розповіли, де дощитиме
16:31
Розпочався імпорт електроенергії з Білорусі
16:26
Андрій Шевченко стане тренером італійського футбольного клубу – ЗМІ
15:39
В Афганістані упізнали тіло захисниці прав жінок
15:15
У Росії черговий антирекорд випадків коронавірусу
14:57
Німеччина: невідомий напав із ножем на пасажирів потягу
14:48
Ахметов невдовзі може купити Ідея банк – ЗМІ
14:34
Під Одесою напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані
14:02
Киянину світить до 7 років за виготовлення фальшивих Covid-тестів
Усі новини...