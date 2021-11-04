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Місія ОБСЄ зафіксувала броньовані машини окупантів у забороненій зоні

Четвер, 4 листопада 2021, 04:45
Місія ОБСЄ зафіксувала броньовані машини окупантів у забороненій зоні

Місія ОБСЄ зафіксувала танки і броньовані машини окупантів на непідконтрольній українському урядові території.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Представники ОБСЄ помітили 7 танків Т-72 і ще три танки невстановленого типу в селищі Мирне за 28 км від Луганська.

Також безпілотник ОБСЄ зафіксував 4 броньовані машини на полігоні окупантів поблизу н. п. Бойківське (67 км на південний схід від Донецька), де згідно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року заборонене розміщення важкого озброєння та військової техніки.

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонбасвійна
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