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Майже 300 тисяч ковід-щеплень зробили українцям у середу 

Четвер, 4 листопада 2021, 07:53
Майже 300 тисяч ковід-щеплень зробили українцям у середу 
Фото Олени Рощенко, УП

Трохи менше 300 тисяч щеплень проти Govid-19 зробили в Україні у середу 3 листопада. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: В цю середу 299 272 людини зробили щеплення проти коронавірусу: першу дозу вакцини отримали 212 968 людей, другу дозу – 86 304 людини.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 18 578 609 щеплень, щеплено 10 895 720 людей.

Одну дозу вакцини отримали 10 895 718 людей, повністю імунізовані – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

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