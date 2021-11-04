Майже 300 тисяч ковід-щеплень зробили українцям у середу
Четвер, 4 листопада 2021, 08:53
Трохи менше 300 тисяч щеплень проти Govid-19 зробили в Україні у середу 3 листопада.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: В цю середу 299 272 людини зробили щеплення проти коронавірусу: першу дозу вакцини отримали 212 968 людей, другу дозу – 86 304 людини.
Від початку вакцинальної кампанії зроблено 18 578 609 щеплень, щеплено 10 895 720 людей.
Одну дозу вакцини отримали 10 895 718 людей, повністю імунізовані – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).