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Суддя "ухвалювала рішення", не будучи на робочому місці – ДБР

Четвер, 4 листопада 2021, 09:19
Суддя ухвалювала рішення, не будучи на робочому місці – ДБР
фото: ДБР

ДБР викрило суддю та працівників Лисичанського міського суду у Луганській області на махінаціях із ухваленням судових рішень. Суддя, будучи за містом, отримувала зарплатню, а від її імені ухвалювалися рішення.

Джерело: ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, під час відсутності на робочому місці однієї судді від її імені приймалися судові рішення. Ці "ухвали" потім офіційно вносилися до автоматизованої системи документообігу.

До того ж судді, яка перебувала за межами міста, нараховувалася та виплачувалася заробітна плата.

3 листопада працівники ДБР провели обшуки у міськсуді для отримання додаткових доказів.

Під час обшуків вилучили судові справи, табель обліку робочого часу, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, які будуть відправлені для проведення експертизи.

Справу відкрили за трьома статтями ККУ:

  • "Незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя, вчинені за попередньою змовою групою осіб";
  • "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб";
  • "Службове підроблення"..

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Українська правда

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Теми: Луганська областьсудДБР
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