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Кулеба озвучив дату засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США

Четвер, 4 листопада 2021, 09:56
Кулеба озвучив дату засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США
фото: AFP getty images

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив дату проведення у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

Про це він розповів на брифінгу в четвер, повідомляє "Європейська правда". 

За словами міністра, зустріч відбудеться наступного тижня у середу. 

"10 листопада ми з державним секретарем Ентоні Блінкеном проведемо у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства", - повідомив він.

Кулеба наголосив, що зміцнення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки, особливо у галузі безпеки, входить до ключових пріоритетів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

Комісія відновить роботу після кількох років перерви та стане драйвером розвитку партнерства України та США, зазначив міністр. 

Він нагадав, що комісія відновлює роботу за домовленістю 1 вересня у Білому домі Володимира Зеленського та Джо Байдена. 

Кулеба підкреслив, що нова Хартія стратегічного партнерства відповідає спільним викликам, які нині стоять перед Україною та США, і зміцнює трансатлантичну єдність. 

На порядку денному засідання Комісії будуть питання оборони України та протидії російській агресії, економіки, енергетики, інвестицій, кібербезпеки, боротьби зі змінами клімату, підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

"2021 рік став новою точкою відліку для відносин України та США. Ми залишили позаду період турбулентності та ведемо планову, системну роботу над зміцненням стратегічного партнерства", - сказав він. 

Про те, чого чекати від відносин Україна-США до кінця строку Байдена, дивіться у розмові "Європейської правди" з експертом-американістом Володимиром Дубовиком, або читайте її у текстовому форматі.

Теми: СШАУкраїнаКулеба ДмитроМЗС
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