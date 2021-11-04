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У Польщі затримали трьох працівниць центру щеплення, які видавали сертифікати без введення вакцини

Четвер, 4 листопада 2021, 11:25
ілюстративне фото з сайту Unsplash

Поліцейські міста Каліш Великопольського воєводства затримали трьох медсестер, які видавали фальшифі довідки про вакцинацію від коронавірусу. 

Як повідомляє "Євопейська правда", про це пише RMF 24.

Відзначається, що це один із перших подібних випадків у Польщі. За неофіційними даними, затримані жінки – медсестри, які працювали у центрі вакцинації. 

Разом вони домовились видавати сертифікати, що підтверджують отримання пацієнтом вакцини без попереднього введення препарату.  За цю послугу брали великі гроші, скільки - не уточнюєтся.

Офіцери поліції затримали жінок під час скоєння злочину.  Поки що поліція практично не коментує цю справу. Розслідуванням зайнялася районна прокуратура Каліша.

Як повідомлялося, у Німеччині відомо про близько 2000 проваджень щодо підробки ковід-сертифікатів.

У Греції на початку вересня повідомляли про розслідування щодо 10 центрів вакцинації по всій країні.



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