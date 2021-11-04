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Помічниця Держсекретаря США прибула до Києва

Четвер, 4 листопада 2021, 11:30
Помічниця Держсекретаря США прибула до Києва

Помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід прибула з візитом до Києва. 

Про це повідомило посольство США в Україні, пише "Європейська правда".

Візит відбувається, щоб "підтвердити наше стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції", розповіло посольство у Twitter.

Нагадамо, у четвер глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться 10 листопада у Вашингтоні.

Карен Донфрід була призначена помічницею Держсекретаря США з питань Європи та Євразії 29 вересня.

Примітно, що захід, присвячений 30-тій річниці незалежності України, став першим для неї після призначення на посаду.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКиїв
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