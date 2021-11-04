Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Помічниця Держсекретаря США прибула до Києва

Четвер, 4 листопада 2021, 12:30

Помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід прибула з візитом до Києва. 

Про це повідомило посольство США в Україні, пише "Європейська правда".

Візит відбувається, щоб "підтвердити наше стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції", розповіло посольство у Twitter.

Нагадамо, у четвер глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США відбудеться 10 листопада у Вашингтоні.

Карен Донфрід була призначена помічницею Держсекретаря США з питань Європи та Євразії 29 вересня.

Примітно, що захід, присвячений 30-тій річниці незалежності України, став першим для неї після призначення на посаду.

Теми: СШАКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ думає ввести "ковідну амністію" для тих, хто купив сертифікати

В Україні антирекорд смертності від Covid: майже 800 людей за добу

Головні новини п'ятниці і ночі: нарощування військ біля України, антиолігархічний закон

Австрія запровадила обмеження для нещеплених

CNN: Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України

Порошенку "дуже приємні" останні рейтинги, але він ще не вирішив, чи піде в президенти

Усі новини...
США
Кулеба озвучив дату засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США
США розгортають масштабну кампанію ковід-вакцинації дітей
У Голлівуді вимагають заборонити використання на зйомках справжньої зброї
Останні новини
11:57
Бюджетне відшкодування ПДВ у жовтні — друге за обсягом з початку року
11:37
Росіянин зняв прапор України з будівлі ТРЦ у Вінниці
11:22
У ніч на неділю в "Дії" не можна буде згенерувати Covid-сертифікат
11:12
У Пентагоні підтвердили концентрацію військ РФ на кордоні з Україною
11:03
фотоЗ вогнеметом на моноколесі: у Києві судитимуть чоловіка, який підпалив двері Офісу омбудсмена
10:49
Новий суд над Саакашвілі планують провести у в'язниці "заради безпеки"
10:38
Covid у Києві: 41 померлий, госпіталізовано 634 особи
10:26
Кличко назвав бюджет Києва на 2022
10:25
На музичному фестивалі в США загинуло щонайменше 8 людей
09:51
ДСНС попереджає про тумани в Україні
Усі новини...