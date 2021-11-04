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Учні повернуться до шкіл Києва після поліпшення ситуації з Covid – Кличко

Четвер, 4 листопада 2021, 11:55
Учні повернуться до шкіл Києва після поліпшення ситуації з Covid – Кличко
Віталій Кличко у Київраді, фото з kyivcity.gov.ua

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столичні школи поки продовжать навчатися дистанційно через хвилю Covid-19, адже діти стали більше хворіти і є летальний випадок серед школярів. 

Джерело: Віталій Кличко на засіданні Київської міської ради 4 листопада

Пряма мова: "Школярі поки що на дистанційному навчанні, бо багато дітей хворіють у цю хвилю, і чимало хворіють важко. Я щойно сказав, у нас, на жаль, є летальні випадки серед дітей. Тому учні повернуться до школи після поліпшення епідеміологічної ситуації. 

І ми всі сподіваємося, що це станеться у найближчий час. Важливо сьогодні втримати ситуацію, бо йдеться, перш за все, про здоров'я та життя людей".

Цьому передувало: 3 листопада у Києві від Covid-19 померла 41 людина, зокрема хлопчик 8 років.

У Києві з 1 листопада для невакцинованих запроваджені посилені карантинні обмеження, характерні для червоної зони епідемічної небезпеки, а школам наказано перейти на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївдітиосвітаCovid-2019Віталій Кличко
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