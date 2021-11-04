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Кліматичні активісти заблокували три важливі вулиці у центрі Лондона

Четвер, 4 листопада 2021, 13:55

Кліматичні активісти ініціативи Insulate Britain влаштували нову акцію у центрі Лондона, заблокувавши рух довкола Парламентської площі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Ініціатива вимагає, щоб уряд Британії здійснив масштабну термомодернізацію всього житлового фонду країни до 2030 року, що має зменшити витрати енергоресурсів і, відповідно, викиди парникових газів. 

62 протестувальників заблокували три дороги довкола Парламентської площі біля Вестмінстерського палацу, приклеївши себе до асфальту. Одна з доріг веде у тому числі до госпіталю Св. Томаса.

У заяві ініціативи перед початком акції йдеться, що часу на зволікання немає, і від того, що буде зроблено у найближчі роки, може залежати доля всього людства. 

Журналіст Daily Telegraph з місця подій повідомив, що довкола виникли величезні затори, поліція перекрила рух і не пропускає навіть велосипедистів. 

У поліції повідомили, що "працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити рух".

Акції Insulate Britain з блокування трас регулярно повторюються, попри те, що проти їхньої форми протесту є вже чотири судових рішення. Вони часто обирають для цього виїзди на об’їзну магістраль довкола Лондона М25, але вже влаштовували протести і в центрі столиці в години пік. Активістів щоразу затримують, іноді й по 30-50 людей.

Теми: Велика Британіяекологія


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