Кліматичні активісти заблокували три важливі вулиці у центрі Лондона

Кліматичні активісти ініціативи Insulate Britain влаштували нову акцію у центрі Лондона, заблокувавши рух довкола Парламентської площі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Ініціатива вимагає, щоб уряд Британії здійснив масштабну термомодернізацію всього житлового фонду країни до 2030 року, що має зменшити витрати енергоресурсів і, відповідно, викиди парникових газів.

62 протестувальників заблокували три дороги довкола Парламентської площі біля Вестмінстерського палацу, приклеївши себе до асфальту. Одна з доріг веде у тому числі до госпіталю Св. Томаса.

У заяві ініціативи перед початком акції йдеться, що часу на зволікання немає, і від того, що буде зроблено у найближчі роки, може залежати доля всього людства.

They’re here! Insulate Britain have blocked two sides of the Parliament Square/ Westminster Bridge crossroads resulting in huge queues. Police stopping all traffic including bicyclists from going through. Absolute gridlock. Only way to escape the queue is down Whitehall. pic.twitter.com/wnqA5k9uzD

Журналіст Daily Telegraph з місця подій повідомив, що довкола виникли величезні затори, поліція перекрила рух і не пропускає навіть велосипедистів.

У поліції повідомили, що "працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити рух".

We are continuing to respond to a protest in Parliament Square this morning where a number of activists have sat on the road, blocking traffic.



Officers are on scene and are working as quickly as possible to get traffic flowing again. pic.twitter.com/MnbXzvTrIh