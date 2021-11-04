Віцепрем'єрка Верещук про реінтеграцію Донбасу: Потрібна м'яка сила

Новопризначена віцепрем'єрка – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук каже, що в питанні реінтеграції Донбасу послуговуватиметься принципом "м'якої сили".

Джерело: Верещук у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради 4 листопада

Пряма мова: "Для цього потрібна м'яка сила. Нам потрібно демонструвати і робити все, щоби люди відчували, що вони потрібні нашій державі, що вони тут є господарями, що незважаючи на те, чи зі Львова, чи з Краматорська, Донецька чи Луганська – ми всі українці.

Я щиро сподіваюсь, що оця м'яка сила спрацює. Я говорю про реінтеграцію, бо деокупація - це до нашої армії, це інша стратегія".

Деталі: Верещук зазначила, що наступного тижня планує поїхати на Донбас – спілкуватись із людьми.

Також наступної середи вона має долучитися до роботи Тристоронньої контактної групи. Там вона планує зосередитися на вирішенні гуманітарних аспектів.

Що передувало: 4 листопада Верховна Рада призначила нардепку "Слуги народу" Ірину Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.