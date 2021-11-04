В одному з муніципалітетів РФ заманюють на вакцинацію вугіллям та стрижкою

У Хабаровському краї Російської Федерації в муніципальному районі імені Лазо проведуть лотерею серед тих, хто зробив щеплення від коронавірусу.

Джерело: "Meduza"

Деталі: Серед призів – 3 тонни вугілля, безкоштовне відвідування стоматології чи перукарні, отримання медичної довідки, наприклад, на зброю, абонемент у тренажерний зал та мікрохвильова піч.

Про розіграш та його умови розповів в інстаграмі головлікар лікарні району імені Лазо Ілля Аронія. За його словами, лотерея проводиться спільно з адміністрацією муніципального району

Взяти участь у розіграші зможуть ті, хто зробить щеплення з 1 листопада до 30 листопада.

Причому не лише мешканці муніципального району імені Лазо, а й усі, хто пройшов вакцинацію у зазначений період у медичних закладах цього району.

Усього оберуть 6 переможців, які отримають той чи інший приз.

Переможці розіграшу зможуть або самі скористатися виграним призом або передати його комусь іншому.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений КГБУЗ "РБ района имени Лазо" (@lazo_rb)

У районі імені Лазо проживає близько 39 тисяч осіб. Вакцинацію у районі імені Лазо пройшли 37% дорослого населення.