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В одному з муніципалітетів РФ заманюють на вакцинацію вугіллям та стрижкою

Четвер, 4 листопада 2021, 15:11
Вакцинація в Росії, ілюстративне фото ТАСС

У Хабаровському краї Російської Федерації в муніципальному районі імені Лазо проведуть лотерею серед тих, хто зробив щеплення від коронавірусу.

Джерело: "Meduza"

Деталі: Серед призів – 3 тонни вугілля, безкоштовне відвідування стоматології чи перукарні, отримання медичної довідки, наприклад, на зброю, абонемент у тренажерний зал та мікрохвильова піч.

Про розіграш та його умови розповів в інстаграмі головлікар лікарні району імені Лазо Ілля Аронія. За його словами, лотерея проводиться спільно з адміністрацією муніципального району

Взяти участь у розіграші зможуть ті, хто зробить щеплення з 1 листопада до 30 листопада.

Причому не лише мешканці муніципального району імені Лазо, а й усі, хто пройшов вакцинацію у зазначений період у медичних закладах цього району.

Усього оберуть 6 переможців, які отримають той чи інший приз.

Переможці розіграшу зможуть або самі скористатися виграним призом або передати його комусь іншому.

У районі імені Лазо проживає близько 39 тисяч осіб. Вакцинацію у районі імені Лазо пройшли 37% дорослого населення.

Теми: РосіявакцинаціяепідеміяCovid-2019коронавірус


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