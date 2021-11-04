Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Польщі показали, як буде виглядати постійний паркан на кордоні з Білоруссю

Четвер, 4 листопада 2021, 17:29

Постійний паркан на польсько-білоруському кордоні планують спорудити за шість місяців, його висота становитиме понад 5 метрів.

Як повідомляє РАР, про це розповів міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський.

У прикордонній службі підготували також візуалізацію майбутнього паркану.

Міністр зазначив, що цей паркан буде символом рішучості Польщі боротися з нелегальною міграцією. "Хочу наголосити, що це міграція не з природних причин, як в багатьох інших випадках у світі - через природні катаклізми, політичні чи збройні конфлікти… Ми маємо справу з елементом гібридної війни, яку веде білоруський режим, щоб дестабілізувати ситуацію у Польщі та ЄС", - наголосив Маріуш Камінський. 

Довжина паркану у Підляському воєводстві становитиме 180 км, а в Люблінському воєводстві, де природним бар’єром є Західний Буг, задіють інші способи укріплення кордону. 

Паркан складатиметься з основи зі сталевих прутів висотою 5 метрів, над якими буде закріплений додатковий бар’єр з колючого дроту. Загальна висота конструкції становитиме 5,5 метра.

На додачу, уздовж кордону розмістять сенсори руху та камери, що забезпечуватимуть спостереження у світлий і темний час доби. Крім того, зазначив міністр, до постійної охорони східного кордону залучать ще 750 прикордонників.

Як відомо, з літа 2021 року європейські сусіди Білорусі, особливо Литва і Польща, потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів, який вони вважають гібридною атакою режиму Александра Лукашенка. 

Польща з 2 вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах.

Сейм Польщі затвердив план будівництва стіни на польсько-білоруському кордоні вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.

Читайте також: Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.

Європейська правда

Теми: ПольщаБілоруськордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський ввів нових міністрів до РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ

Разумков назвав кількість депутатів, що увійдуть в його об’єднання

Румунія попросила Україну відмовитися від визнання "молдовської мови"

Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ

У “Слузі народу” пригрозили нардепам, які захочуть об’єднатися з Разумковим

фотоГенерал Павловський вийшов з СІЗО: 16 мільйонів застави зібрав фонд Порошенка

Усі новини...
Польща
Німеччина очікує тисячі нелегальних мігрантів з Білорусі
До Польщі вторглася з Білорусі група невідомих у формі, МЗС викликало дипломата
Смерть вагітної у Польщі викликала дискусію довкола посиленого законодавства про аборти
Останні новини
02:49
CNN: Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України
01:40
Аваков заявив, що треба мати сценарій на випадок смерті Путіна
00:40
США скликають зустріч голів МЗС обговорити вакцинацію у світі
23:50
Порошенку "дуже приємні" останні рейтинги, але він ще не вирішив, чи піде в президенти
23:11
Фіскали обшукували Криворізьку міськраду через розкрадання бюджету
22:38
Слідство шукає колишнього головного лікаря інфекційної лікарні, де в пожежі загинули 4 людини
22:11
Економічні новини 5 листопада: новий керівник митниці, скандали навколо Подільського мосту
22:07
На новорічні свята гірськолижні курорти працюватимуть лише для COVID-вакцинованих
21:42
Данія затримала російське наукове судно
21:22
Зеленський ввів нових міністрів до РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ
Усі новини...