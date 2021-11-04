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У Польщі показали, як буде виглядати постійний паркан на кордоні з Білоруссю

Четвер, 4 листопада 2021, 16:29
У Польщі показали, як буде виглядати постійний паркан на кордоні з Білоруссю

Постійний паркан на польсько-білоруському кордоні планують спорудити за шість місяців, його висота становитиме понад 5 метрів.

Як повідомляє РАР, про це розповів міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський.

У прикордонній службі підготували також візуалізацію майбутнього паркану.

Міністр зазначив, що цей паркан буде символом рішучості Польщі боротися з нелегальною міграцією. "Хочу наголосити, що це міграція не з природних причин, як в багатьох інших випадках у світі - через природні катаклізми, політичні чи збройні конфлікти… Ми маємо справу з елементом гібридної війни, яку веде білоруський режим, щоб дестабілізувати ситуацію у Польщі та ЄС", - наголосив Маріуш Камінський. 

Довжина паркану у Підляському воєводстві становитиме 180 км, а в Люблінському воєводстві, де природним бар’єром є Західний Буг, задіють інші способи укріплення кордону. 

Паркан складатиметься з основи зі сталевих прутів висотою 5 метрів, над якими буде закріплений додатковий бар’єр з колючого дроту. Загальна висота конструкції становитиме 5,5 метра.

На додачу, уздовж кордону розмістять сенсори руху та камери, що забезпечуватимуть спостереження у світлий і темний час доби. Крім того, зазначив міністр, до постійної охорони східного кордону залучать ще 750 прикордонників.

Як відомо, з літа 2021 року європейські сусіди Білорусі, особливо Литва і Польща, потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів, який вони вважають гібридною атакою режиму Александра Лукашенка. 

Польща з 2 вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах.

Сейм Польщі затвердив план будівництва стіни на польсько-білоруському кордоні вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.

Читайте також: Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.

Європейська правда

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Теми: ПольщаБілоруськордон
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