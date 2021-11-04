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У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану

Четвер, 4 листопада 2021, 19:12
У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану
Фото з Twitter

Польська влада показала фотографії білоруських прикордонників, які патрулюють вздовж паркану на кордоні зі спеціальним інструментом для різки металу.

Фото опублікував у Twitter міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

"Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників із ножицями, які ріжуть паркан. Подібні прикордонні ситуації – звичайна справа. Кризу на кордоні спричинив режим Лукашенка", – написав Блащак.

На фото можна побачити двох білоруських прикордонників, один із яких несе в руці болторіз.

"Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону", - додав польський міністр.

Нагадаємо, постійний паркан на польсько-білоруському кордоні планують спорудити за шість місяців, його висота становитиме понад 5 метрів.

Довжина паркану у Підляському воєводстві становитиме 180 км, а в Люблінському воєводстві, де природним бар’єром є Західний Буг, задіють інші способи укріплення кордону. 

Паркан складатиметься з основи зі сталевих прутів висотою 5 метрів, над якими буде закріплений додатковий бар’єр з колючого дроту. Загальна висота конструкції становитиме 5,5 метра.

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Теми: ПольщаБілоруськордон
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