У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану
Польська влада показала фотографії білоруських прикордонників, які патрулюють вздовж паркану на кордоні зі спеціальним інструментом для різки металу.
Фото опублікував у Twitter міністр оборони Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".
"Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників із ножицями, які ріжуть паркан. Подібні прикордонні ситуації – звичайна справа. Кризу на кордоні спричинив режим Лукашенка", – написав Блащак.
Nasi żołnierze sfotografowali białoruskich pograniczników z nożycami do cięcia płotu. Takie sytuacje na granicy są codziennością. Kryzys na granicy spowodował reżim Łukaszenki. Białorusini każdego dnia dążą do eskalacji, stosują prowokacje i przepychają migrantów na polską stronę pic.twitter.com/zlb2SgTcI4— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 4, 2021
На фото можна побачити двох білоруських прикордонників, один із яких несе в руці болторіз.
"Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону", - додав польський міністр.
Нагадаємо, постійний паркан на польсько-білоруському кордоні планують спорудити за шість місяців, його висота становитиме понад 5 метрів.
Довжина паркану у Підляському воєводстві становитиме 180 км, а в Люблінському воєводстві, де природним бар’єром є Західний Буг, задіють інші способи укріплення кордону.
Паркан складатиметься з основи зі сталевих прутів висотою 5 метрів, над якими буде закріплений додатковий бар’єр з колючого дроту. Загальна висота конструкції становитиме 5,5 метра.
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