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Рада в п'ятницю розгляне питання про усунення від 5 засідань Третьякової та Геращенко

Четвер, 4 листопада 2021, 19:49
Рада в п'ятницю розгляне питання про усунення від 5 засідань Третьякової та Геращенко
Фото з Facebook "Слуги народу"

Верховна Рада 5 листопада розгляне питання про позбавлення нардепів від "Слуги народу"  Галини Третьякової та від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко права брати участь у 5 пленарних засіданнях парламенту.

Джерело: порядок денний засідання ВР 5 листопада

Деталі: Ці питання стоять у порядку денному після Години запитань до уряду і проєкту постанови про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" (р.№5850 від 17.08.2021р.)

Що було раніше: 22 листопада Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову від участі у 5 пленарних засіданнях за слова про смерть депутата Антона Полякова.

За даними "Інтерфакс-Україна", Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості з "зеленими чоловічками", які захопили півострів Крим.

Передісторія: 

  • У ніч на 8 жовтня народного депутата Антона Полякова, який після виключення з фракції "Слуга народу" вступив у групу "За майбутнє", знайшли мертвим у таксі у Києві.
  • На парламентському засіданні того ж дня стало відомо, що Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прореагувала на цю подію словами "одним ворогом менше". Члени групи "За майбутнє" зажадали від керівництва фракції "Слуга народу" вибачень за це.
  • Усі фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на 5 днів. 
  • Глови усіх фракцій і груп парламенту, крім "Слуги народу", вимагають відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
  • Слідство вважає, що смерть Полякова могло спричинити хронічне захворювання або ж отруєння. У крові Полякова знайшли алкоголь і метадон. Також під час огляду тіла Полякова було виявлено два катетери з речовиною бурого кольору. 

Українська правда
Теми: Верховна Рада
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