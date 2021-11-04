Рада в п'ятницю розгляне питання про усунення від 5 засідань Третьякової та Геращенко

Верховна Рада 5 листопада розгляне питання про позбавлення нардепів від "Слуги народу" Галини Третьякової та від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко права брати участь у 5 пленарних засіданнях парламенту.

Джерело: порядок денний засідання ВР 5 листопада

Деталі: Ці питання стоять у порядку денному після Години запитань до уряду і проєкту постанови про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" (р.№5850 від 17.08.2021р.)

Що було раніше: 22 листопада Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову від участі у 5 пленарних засіданнях за слова про смерть депутата Антона Полякова.

За даними "Інтерфакс-Україна", Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості з "зеленими чоловічками", які захопили півострів Крим.

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