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Новини 4 листопада: нові призначення в Кабміні, Лерос і Зеленський

Четвер, 4 листопада 2021, 21:07
Скриншот з трансляції засідання ВР

Рада призначила чотирьох нових міністрів; Лерос з трибуни показав середній палець Зеленському – актуальні новини 4 листопада.

Про призначення в Кабміні

Народні депутати призначили колишнього віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони України. Резніков зазначив, що основними напрямками його роботи стануть налагодження синергії між Міноборони, Генштабом та профільним комітетом ВР, зміна підходу до кадрової політики та підвищення якості управління.

Рада призначила ще трьох міністрів: Юлію Свириденко – першою віцепрем’єркою – міністеркою економіки, Ірину Верещук – міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості

Також Верховна Рада проголосувала за призначення головою апарату парламенту В'ячеслава Штучного, який колись вже обіймав цю посаду і на замовлення Офісу президента слідкував за діями спікера Дмитра Разумкова.

Про Лероса та Зеленського

"Ви – головний зрадник в країні" – народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Зеленському. Ці дії оцінюватиме регламентний комітет.

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Українська правда
Теми: Верховна РадаКабінет міністрівПутінкоронавірус


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