Ліга Конференцій: "Зоря" здобула другу перемогу і має шанс на вихід з групи

Луганська "Зоря" у матчі 4 туру групового турніру Ліги Конференцій здолала болгарський ЦСКА з рахунком 2:0.

Джерело: трансляція поєдинку 4 листопада у Запоріжжі

Деталі: Гра вийшла сумною для українських уболівальників хвилин так з 85-ть, і майже без моментів біля обох воріт. У першому таймі у "Зорі" був шанс після удару Дениса Фаворова, але добре зіграв воротар ЦСКА. Ще в перші 45-ть хвилин був удар і в болгарів у площину воріт.

Другий тайм не додав видовищності в грі обох команди. Втім ЦСКА зумів таки забити гол, хоча і з офсайду, який був скасований. У заключні 45 хвилин ЦСКА був більш близький до успіху, але забила вирішальний гол "Зоря".

Кінцівка гри була за луганською командою. На 87-й хвилині Шахаб продерся у штрафний майданчик і пробив низом у кут воріт ЦСКА - 1:0. На доданій четвертій хвилині до основного часу Шахаб пробіг по флангу і віддав на Сайядмянеша, котрий забиває у порожні ворота - 2:0.

Після чотирьох турів "Зоря" набрала шість очок і займає третю сходинку. Очолює групу норвезький Буде Глімт з сімома балами. Італійська "Рома" має шість пунктів, але як і норвежці має гру в запасі. ЦСКА з одним очком замикає турнірну таблицю.