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Скандал у Лаврі з журналістами: поліція відкрила провадження

П'ятниця, 5 листопада 2021, 00:05
Скриншот з відео

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності священнослужителями Києво-Печерської Лаври.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) ККУ".

Деталі: До поліції звернувся журналіст, у якого священнослужитель відібрав телефон.

Повідомляється, що в той час на місці події працювала слідчо-оперативна група, яка прийняла заяву у представника ЗМІ.

У поліції нагадали, що санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Що було раніше: У Києво-Печерській лаврі виник конфлікт між митрополитом Павлом, його "братами" та журналістами, які вели трансляцію гасіння пожежі у святині – один з батюшок вихопив у журналіста телефон, а владика Павло закликав "нічого не віддавати" представнику ЗМІ.

Українська правда
Теми: поліціяКиївцеркваЗМІ


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