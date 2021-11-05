У Росії та США – понад тисячу смертей за добу від коронавірусу

3 листопада у світі діагностували понад 509 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Росії, Британії. Також Росія (1 195) і США (1 149) лідирують за добовою смертністю від коронавірусу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 81 тисячу, у Росії – понад 40 тисяч і в Британії – понад 37 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Туреччина.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія (1 195), США (1 149), Україна (699).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Британія та Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 225 839 106 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 044 926 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 3 листопада у Росії через наслідки COVID-19 померли 1195 людей.