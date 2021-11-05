Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Росії та США – понад тисячу смертей за добу від коронавірусу

П'ятниця, 5 листопада 2021, 06:30
фото: Ельдар Сарахман, УП

3 листопада у світі діагностували понад 509 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Росії, Британії. Також Росія (1 195) і США (1 149) лідирують за добовою смертністю від коронавірусу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 81 тисячу, у Росії – понад 40 тисяч і в Британії – понад 37 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Туреччина.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія (1 195), США (1 149), Україна (699).

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Британія та Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 225 839 106 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 044 926 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 3 листопада у Росії через наслідки COVID-19 померли 1195 людей.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ветеран Юрій Досяк помер від зупинки серця, його дружина написала звернення

фотоВ Україну прибула нова партія вакцини Moderna

фотоПісля смерті вагітної жінки поляки масово протестують проти заборони абортів

фотоКовід: в зоопарку США підтвердили нові випадки зараження серед тварин

Кількість смертей від ковіду в Україні перевищила 72 тисячі

Головні новини суботи і ночі: смертність від COVID, "ковідна амністія"

Усі новини...
коронавірус
Помічник Байдена заразився коронавірусом – ЗМІ
За місяць в Європі covid-захворюваність зросла на 55%
Головне з закордоння: таблетки від COVID, помилування Саакашвілі, "червона зона" для України
Останні новини
13:19
Після акції під в’язницею, де тримають Саакашвілі, повідомили про два затримання і одну смерть
12:59
Маск запитує в Twitter чи продавати йому 10% своїх акцій "Тесли"
12:43
Ветеран Юрій Досяк помер від зупинки серця, його дружина написала звернення
12:03
В Італії винесли перші вироки в масштабному судовому процесі проти мафії: 70 засуджених
11:46
Шмигаль обіцяє, що бюджет буде збалансованим і до другого читання
11:35
фотоВ Україну прибула нова партія вакцини Moderna
11:21
У Києві від коронавірусу померли ще 42 людини
10:54
У Польщі затримали ще одного українця за перевезення нелегальних мігрантів
10:18
фотоПісля смерті вагітної жінки поляки масово протестують проти заборони абортів
09:51
фотоКовід: в зоопарку США підтвердили нові випадки зараження серед тварин
Усі новини...