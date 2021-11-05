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Доба на Донбасі: окупанти 9 разів гатили по позиціях ЗСУ

П'ятниця, 5 листопада 2021, 06:16
Доба на Донбасі: окупанти 9 разів гатили по позиціях ЗСУ
фото: штаб ООС

Протягом доби 4 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По позиціях ЗСУ в напрямку Зайцевого ворожі війська вели вогонь двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, міномети калібру 120 мм, а також артилерію калібру 152 мм.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти здійснили два обстріли з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новотошківського російські найманці двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Нагадаємо: На Луганщині окупанти обстріляли КПВВ "Золоте", застосовуючи міномет.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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