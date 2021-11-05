Кулуари Верховної Ради відремонтують майже за 42 мільйони

Управління справами Апарату Верховної Ради за результатами тендеру замовило ТОВ "Бриліантс Груп" ремонт кулуарів за 41,50 млн грн.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на дані системи "Прозорро"

Деталі: Зазначається, що ціна угоди всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,52 млн грн.

Конкурентами були проєктувальник "Грін Маєток" і ФОП Каримов Олександр Вікторович зі Києва, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Цьогоріч компанія виконає реставраційний ремонт кулуарів третього поверху будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5 у частині облаштування прес-центру.

Раніше, у травні 2021 року управління замовило проєкт цього ремонту в ТОВ "Грін Маєток" за 1,30 млн грн. Зокрема він передбачає прес-центр на 50 місць, президію на п’ять мобільних робочих місць, дві мобільні трибуни, кімнату для роботи преси з шафами на замках, інформаційні стійки, кабінет працівників прес-центру, копі-центр, місця для неформального спілкування та швидких інтерв’ю, мережеву інфраструктуру та інше.

За підсумковою відомістю ресурсів без ПДВ і доставки, дві припливно-витяжні установки Wolf (Німеччина) купили по 7,35 млн грн., два комплекти автоматики для них – по 578 тис грн., а конструкцію з алюмінієвих ферм – 1,33 млн грн. Два довгі столи індивідуального виготовлення з травою замовили по 35 100 грн., шість сидінь біля вікна індивідуального виготовлення – по 17 541 грн., а 60 стільчиків для гостей зі столиками – по 5 417 грн.

Ковролін Balsan Bolero класу зносостійкості 32 товщиною 8 мм обійдеться у 1 696 грн./кв. м. На ринку його можна знайти гуртом від 100 кв. м трохи дешевше – по 1 617 грн./кв. м.

Приймачі Shure DR 6004 коштують 4 806 грн., а на ринку дещо дорожче – від 5 332 грн.

Довідково: Столичною "Бриліантс Груп" володіє і керує Дмитро Поляков із Луганська. Він також є засновником і директором ТОВ "Енергія навколишнього середовища", зареєстрованим там само. Першозасновницями переможця в 2016 році були Ірина Михалік з Волині та Ольга Панченко з Ірпеня. Із 2017 року переможець отримав підрядів на 61,24 млн грн.

"Грін Маєток" із села Глибоке біля Борисполя належить директору Павлу Красенку із Білгород-Дністровського на Одещині. Ще він є засновником ТОВ "Київ Девелоп Груп" зі Світланою Шелест. Усього з 2016 року суперник отримав підрядів на 202,52 млн грн.