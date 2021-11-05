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Ляшко: Завдяки вакцинації кожну годину ми рятуємо 10 життів

П'ятниця, 5 листопада 2021, 10:14
Віктор Ляшко. фото КМУ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вкотре закликав українців вакцинуватися від коронавірусу, щоб урятувати життя собі та своїм близьким і навів останню статистику.

Джерело: Ляшко на брифінгу 5 листопада

Пряма мова: "Лише вакцинація захищає і рятує життя. Завдяки вакцинації кожну годину ми зараз рятуємо 10 життів, кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити тільки одну річ – вакцинуватись самому і переконати це зробити своїх рідних та близьких.

Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина – відповідальність".

Деталі: За словами Ляшка, ключовою особливістю цієї хвилі коронавірусу є те, що 93% госпіталізованих – не вакциновані від цієї хвороби. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів – також не вакциновані.

Валентина Романенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ


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