Більшість жителів Німеччини виступають за обов’язкову вакцинацію від Covid

Більшість німців вважають, що всі дорослі жителі країни мають обов’язково зробити щеплення від COVID-19, показало нове дослідження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

Близько 57% німців хочуть, щоб вакцинація від COVID-19 стала обов'язковою для людей віком від 18 років. Такі дані показало нове опитування Deutschlandtrend, опубліковане в четвер громадським мовником ARD.

Це на 11 пунктів більше, ніж було у серпні 2021 року, і це вперше понад половина опитаних висловили підтримку обов'язкової вакцинації проти коронавірусу.

Втім, уряд Німеччини, як і раніше, виступає проти такого кроку.

Згідно з опитуванням, 74% респондентів вважають, що люди певних професій, особливо медичних, мають бути зобов'язані пройти вакцинацію.

Органи охорони здоров’я Німеччини у п’ятницю 5 листопада повідомили про черговий максимум нових випадків коронавірусної інфекції - 37 120.

Попередній максимуму, 33 949 випадків, у Німеччині зафіксували у четвер 4 листопада.

Німеччина переживає "пандемію невакцинованих", заявив днями міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. Він закликав до більш жорстких дій, щоб приборкати відродження спалаху коронавірусу.