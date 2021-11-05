Covid у Києві: кількість нових хворих і смертей не знижується
За добу 4 листопада у Києві лабораторно підтвердили 1 772 нових випадки коронавірусу, 43 людини померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "1772 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 43 летальних випадки від вірусу: 24 жінки від 54 до 91 року, 19 чоловіків від 47 до 92 років".
Деталі: Серед нових хворих понад сотня дітей: 58 дівчаток від 10 місяців до 17 років і 57 хлопчиків від 29 днів до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (319), Деснянському (311) та в Дарницькому (278) районах.
Також не знижується кількість госпіталізованих – за добу поклали у лікарні 201 хворого на коронавірус та 389 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці зареєстрували 267 167 випадків коронавірусу, померли 6 421 людина, подолали вірус 233 241 мешканець міста, з них 567 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- У Києві упродовж цього тижня щодоби від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби помирають від 40 до понад 60 осіб, за добу 3 листопада померла 41 людина, зокрема хлопчик 8 років.
- У Києві з 1 листопада запроваджені посилені карантинні обмеження, характерні для червоної зони епідемічної небезпеки.
- Лише за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту дозволене відвідування закладів харчування, готелів, установ і закладів соціального захисту, спортивних залів, фітнес-центрів, ЦНАПів, управлінь праці та соціального захисту, управлінь пенсійного фонду, торгово-розважальних центрів, а також проведення масових заходів.