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У Росії третій день добовий приріст хворих на Covid – понад 40 тисяч

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:11
У Росії третій день добовий приріст хворих на Covid – понад 40 тисяч
Фото ТАСС

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії зросло за останню добу на 40 735, третій день кількість нових хворих перевищує 40 тисяч. 

Джерело: ТАСС із посиланням на дані федерального оперативного штабу боротьби з коронавірусом

Деталі: Загальна кількість росіян, у яких виявили Covid-19 за час пандемії, зросла до 8 714 595. Приріст за добу склав 0,47%.

Нині у Росії продовжують лікування 964 177 людей.

Кількість росіян, що вилікувалися після коронавірусу, зросла за добу на 28 605. Всього вже одужала 7 505 971 людина. Частка виписаних пацієнтів знизилася до рівня 86,1%.

Число летальних наслідків через коронавірус за добу зросло на 1 192 проти 1 195 днем ​​раніше. Усього з початку пандемії в РФ померло 244 447 пацієнтів.

Умовна летальність захворювання зросла рівня 2,81%.

Москва і Санкт-Петербург – антилідери за кількістю нових хворих та летальних випадків за добу: у столиці 6 407 нових хворих та 93 померлих, у Пітері 3 363 випадки захворювання та 89 смертей.

Теми: РосіякоронавірусепідеміяCovid-2019
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