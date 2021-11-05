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Суд Нідерландів відправив на перегляд рішення про виплату РФ $50 млрд акціонерам ЮКОСу

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:35
Суд Нідерландів відправив на перегляд рішення про виплату РФ $50 млрд акціонерам ЮКОСу
фото: getty images

Верховний суд Нідерландів задовольнив частину російської апеляції у арбітражній справі на 50 мільярдів доларів щодо колишніх акціонерів нафтової компанії ЮКОС.

Про своє рішення суд повідомив у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Верховний суд ухвалив рішення на користь Російської Федерації по одному пункту. Він вважає, що з процесуальних причин Апеляційний суд Гааги помилково проігнорував аргумент Російської Федерації про те, що акціонери, ймовірно, здійснили шахрайство в арбітражній процедурі.

Отже, рішення Апеляційного суду не можуть залишатися чинними", - йдеться у повідомленні суду.

Інші скарги Російської Федерації Верховний суд Нідерландів відхилив. Це стосується, зокрема, скарг РФ на тлумачення положень договору, на яких арбітражний суд обгрунтовував свою юрисдикцію, і скарги те що, що арбітражний суд не виконав свій мандат. 

Верховний суд направив справу до Апеляційного суду Амстердама для повторного розгляду та оцінки цього питання.

Нідерландський апеляційний суд у Гаазі в лютому 2020 року зобов'язав Росію виплатити $50 млрд акціонерам ЮКОСу.

Росія подала апеляцію до Верховного суду Нідерландів у травні 2020 року.

Акціонери звернулися в Міжнародний арбітраж в Гаазі ще в 2005 році. 2007 року суд дійшов до висновку, що в Росії на ЮКОС на початку 2000-х здійснили масштабну атаку з метою довести компанію до банкрутства, забрати її активи і відсторонити голову організації Михайла Ходорковського з політики.

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі у 2014 році постановив стягнути з Росії близько 2 мільярдів євро на користь колишніх акціонерів ЮКОСу.

Теми: НідерландисудРосія
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