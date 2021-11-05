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В окупованому Криму знову антирекорд захворюваності на Covid

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:56
В окупованому Криму знову антирекорд захворюваності на Covid
Фото Крыминформ

В окупованому Росією Криму зафіксували черговий антирекорд із приросту хворих на Covid-19 за добу, але окупаційна влада не збирається продовжувати режим неробочих днів.

Джерело: "Крыминформ

Деталі: За добу 4 листопада на півострові зареєстрували 764 випадки коронавірусної інфекції, одужали у четвер 782 особи, померли – 19.

Загалом за час пандемії у Криму було отримано 100 485 позитивних тестів на Covid-19, одужали 88 440 осіб, померли – 3 086 людей.

При цьому "голова Криму" Сергій Аксьонов у Telegram-каналі написав, що режим "неробочих днів" після 7 листопада в Криму продовжено не буде, але обмеження продовжують діяти.

У Криму були введені QR-коди для готелів та закладів дозвілля. Було вирішено нещеплених працівників підприємств низки сфер відправити на віддалений режим, а нещеплених громадян віком від 60 років – на самоізоляцію.

Неробочим було оголошено період із 30 жовтня до 7 листопада.

Стрімке зростання захворюваності на Covid у Криму спостерігається з початку жовтня.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримкоронавірусCovid-2019епідеміякарантин
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