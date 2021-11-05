Помер ветеран АТО, який пройшов Іловайський котел і 119 днів полону

У віці 37 років від зупинки серця помер учасник бойових дій на сході України, громадський активіст Юрій Досяк, який пройшов Іловайський котел і 119 днів перебував у полоні в російських бойовиків у Донецьку.

Джерело: Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій у Facebook, "Укрінформ"

Дослівно центр: "З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці відійшов у вічність учасник бойових дій Юрко Досяк. Юрко - боєць-доброволець батальйону "Донбас", вижив в Іловайську, повернувся з полону... Але, на жаль, тут недуга виявилась сильніша... Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким".

Деталі: Досяк тривалий час перебував у лікарні з обширною двосторонньою пневмонією, був під апаратом ШВЛ. Тиждень пролежав у медичній комі, проте напередодні вийшов з неї, був у медичному сні, лікарі відзначали позитивну динаміку. Родина ветерана АТО почала збирати гроші на його лікування

Зранку 5 листопада його серце зупинилося.

Виправлено: Відпочатку в новині вказувалося що ветеран хворів ковідом, проте цю інформацію спростували дружина та друг померлого Наталка Гнатів і Харитін Старський. Також вони попросили не спекулювати на темі.

Довідково: Львів’янин Досяк був активним учасником Євромайдану, а коли розпочалася російська агресія на сході України пішов добровольцем у батальйон "Донбас". Брав участь у звільненні Попасної, в боях за Мар’їнку, а при виході з Іловайського котла потрапив на 119 днів у полон до російських бойовиків у Донецьку.

Після повернення додому Досяк започаткував власний реабілітаційний центр "Благодарний Еродій" із фермерським господарством для побратимів.