Секретаріати фракцій ВР обходяться українцям у понад 2 млн/міс

Місячний фонд оплати праці патронатної служби по всіх фракціях Верховної Ради дев’ятого скликання становить понад 2 мільйони гривень.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Дослівно: "В місяць фракції парламенту отримують 2 мільйони 105 тисяч 616 гривень, з яких 1 594 108 грн – це посадові оклади та 511 508 грн – надбавки за вислугу років".

Інфографіка "Чесно"

Деталі: Зазначається, що найбільший місячний фонд оплати праці у фракції "Слуга народу" – 631 776 грн.

Найбільший посадовий оклад та надбавку отримує керівник секретаріату – 23 837 та 9 535 відповідно, сумарно місячний фонд оплати керівника секретаріату фракції становить 33 372 грн.

Інфографіка "Чесно"

Найменші фонди оплати праці у фракції "Голос" та групи "Довіри" – по 102 044 грн.

Для довідки: Патронажна служба забезпечує діяльність фракцій та груп. У ВР дев’ятого скликання наразі за трудовими договорами працює майже шість десятків осіб у цих структурах. Секретаріатів не мають лише позафракційні нардепи, яких у парламенті зараз 22.