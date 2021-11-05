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В Україні розслідують майже 400 справ про перешкоджання роботі журналістів

П'ятниця, 5 листопада 2021, 12:39
В Україні розслідують майже 400 справ про перешкоджання роботі журналістів
AFP via Getty Images

У прокуратурі повідомили, що правоохоронці розслідують 383 кримінальних провадження за фактом порушення прав журналістів.

Джерело: начальник  відділу процесуального супроводу в Офісі генерального прокурора Анатолій Ковальчук, виступаючи на "Донбас Медіафорум"

Пряма мова: "Цього року, відповідно інформації керівників обласних прокуратур, станом на 15 жовтня у правоохоронних органах перебуває 383 кримінальні справи (щодо порушення прав журналістів – УП). У Нацполіції – 324, Державному бюро розслідувань – 58 і Службі безпеки – 1"

Деталі: За словами Ковальчука, в судах перебуває 83 обвинувальні акти у справах щодо порушень прав журналістів, а 103 провадження правоохоронці закрили.

За останні три місяці правоохоронці відкрили 27 справ такої категорії, найбільше — в Одеській, Луганській, Запорізькій і Львівській областях.

Ковальчук додав, що в Офісі генерального прокурора створено 5 робочих груп щодо узгодження підпорядкування різним відомства справ.

Нагадаємо: У нещодавньому соціологічному опитуванні кожен третій українець підтримує обмеження свободи ЗМІ, якщо це потрібно заради безпеки держави.

Денис Карловський, Українська правда

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Теми: свобода словапрокуратура
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