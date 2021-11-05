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Лікарняні не оплачуватимуть відстороненим від роботи через відмову від вакцинації

П'ятниця, 5 листопада 2021, 14:25
Лікарняні не оплачуватимуть відстороненим від роботи через відмову від вакцинації
Марш антивакцинаторів у Києві 03.11.21, фото Ельдара Сарахмана, УП

Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову чи ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти Covid-19. 

Джерело: Фонд соціального страхування України 

Дослівно: "Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків".

Деталі: Фонд соцстрахування пояснює, що відсторонення від роботи працівників, дякі відмовились від обов'язкової Covid-вакцинації, покликане убезпечити їхніх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV-2. 

Відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих, наголошують в установі.

Дослівно: "Допомоги по тимчасовій втраті працездатності у такому випадку не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування покликані компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування. 

У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти Covid-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній".

Більше деталей: Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, визначено наказом МОЗ від 04.10.2021 №2153. 

На період дії карантину обов'язковим профілактичним щепленням проти Covid-19 підлягають працівники:

1) центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2) місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3) закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 20.10.2021 №1096, з 8 листопада керівники державних органів (державної служби), підприємств, установ та організацій мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, які не пройшли обов'язкової вакцинації. Виняток – особи з медвисновком про протипоказання до щеплення.

Довідка: Пункти Covid-вакцинації перелічені тут.

Нагадаємо: 3 листопада у Києві та в Одесі пройшли акції антивакцинаторів: у столиці біля Верховної Ради був "марш за права", а в центрі Одеси лунала молитва з протестом.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякарантинсоцвиплатиCovid-2019
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