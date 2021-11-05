Лікарняні не оплачуватимуть відстороненим від роботи через відмову від вакцинації

Допомоги за лікарняними листками не надаються працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову чи ухилення від обов’язкового профілактичного щеплення проти Covid-19.

Джерело: Фонд соціального страхування України

Дослівно: "Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків".

Деталі: Фонд соцстрахування пояснює, що відсторонення від роботи працівників, дякі відмовились від обов'язкової Covid-вакцинації, покликане убезпечити їхніх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих, наголошують в установі.

Дослівно: "Допомоги по тимчасовій втраті працездатності у такому випадку не фінансуються, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування покликані компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування.

У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти Covid-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній".

Більше деталей: Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, визначено наказом МОЗ від 04.10.2021 №2153.

На період дії карантину обов'язковим профілактичним щепленням проти Covid-19 підлягають працівники:

1) центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

2) місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

3) закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 20.10.2021 №1096, з 8 листопада керівники державних органів (державної служби), підприємств, установ та організацій мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, які не пройшли обов'язкової вакцинації. Виняток – особи з медвисновком про протипоказання до щеплення.

Довідка: Пункти Covid-вакцинації перелічені тут.

Нагадаємо: 3 листопада у Києві та в Одесі пройшли акції антивакцинаторів: у столиці біля Верховної Ради був "марш за права", а в центрі Одеси лунала молитва з протестом.