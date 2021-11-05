Тікав від поліції: водій летів по зустрічній, збив торгові намети та авто і сам двічі перекинуся

У Києві водій, тікаючи від поліції, виїхав на зустрічну, наїхав на торгівельні намети, зіткнувся з іншим авто, двічі перекинувся, вискочив з машини і побіг від правоохоронців, але його затримали.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Повідомляється, що поліцейські під час патрулювання лісопаркової зони у Дарницькому районі помітили чоловіка, який швидко сів за кермо автомобіля "ВАЗ", виїхав на зустрічну смугу руху та почав втікати.

Увімкнувши звукові спецсигнали та проблискові маячки, правоохоронці намагалися зупинити порушника.

Втікаючи від поліції, чоловік скоїв наїзд на торгівельні намети, а потім на Дніпровській Набережній зіткнувся з автомобілем "Хюндай", у результаті чого його машина двічі перекинулася. Порушник вискочив з авто та намагався втекти. Однак правоохоронці його наздогнали і затримали.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. З 20-річним порушником спілкуються слідчі.