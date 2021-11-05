Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тікав від поліції: водій летів по зустрічній, збив торгові намети та авто і сам двічі перекинуся

П'ятниця, 5 листопада 2021, 15:54
Скриншот з відео поліції

У Києві водій, тікаючи від поліції, виїхав на зустрічну, наїхав на торгівельні намети, зіткнувся з іншим авто, двічі перекинувся, вискочив з машини і побіг від правоохоронців, але його затримали.  

Джерело: поліція Києва

Деталі: Повідомляється, що поліцейські під час патрулювання лісопаркової зони у Дарницькому районі помітили чоловіка, який швидко сів за кермо автомобіля "ВАЗ", виїхав на зустрічну смугу руху та почав втікати.

Увімкнувши звукові спецсигнали та проблискові маячки, правоохоронці намагалися зупинити порушника.

Втікаючи від поліції, чоловік скоїв наїзд на торгівельні намети, а потім на Дніпровській Набережній зіткнувся з автомобілем "Хюндай", у результаті чого його машина двічі перекинулася. Порушник вискочив з авто та намагався втекти. Однак правоохоронці його наздогнали і затримали. 

Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. З 20-річним порушником спілкуються слідчі.

Українська правда
Теми: поліціяДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Безпілотник атакував резиденцію прем'єра Іраку

Байден заявив, що США можуть приборкати високі ціни на нафту

Перша країна в світі запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію дітей

відео, фото19-річний українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксу – здолав росіянина

У Києві більше десятка житлових масивів залишилися без води

Білорусь задіяла додатковий зенітний ракетний дивізіон

Усі новини...
поліція
У Дніпрі накрили мережу колекторських кол-центрів: "вибивали" по $500 тисяч на місяць
За добу у "Борисполі" спіймали 17 людей з підозрілими covid-сертифікатами
Скандал у Лаврі з журналістами: поліція відкрила провадження
Останні новини
05:36
Україна — друга у світі за смертністю від COVID-19
04:31
19 людей загинули в аварії в Мексиці — вантажівка врізалася в шість авто
03:32
США наказали своїм співробітникам покинути Ефіопію
02:34
Безпілотник атакував резиденцію прем'єра Іраку
01:20
11 людей загинули в пожежі в COVID-лікарні в Індії
23:58
фотоСуд у США визнав китайця винним у шпигунстві та крадіжці комерційної таємниці
23:28
Байден заявив, що США можуть приборкати високі ціни на нафту
22:45
У США суд призупинив обов'язкову вакцинацію співробітників великих компаній
21:56
Перша країна в світі запровадила обов'язкову ковід-вакцинацію дітей
21:37
Профспілка освітян просить поки не відсторонювати нещеплених педагогів
Усі новини...