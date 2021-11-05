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Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ, що займається захистом державності

П'ятниця, 5 листопада 2021, 18:24

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Куксу.

Джерело: повідомлення про указ президента

Дослівно: "Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України".

Передісторія:

  • У січні 2021 року Зеленський провів низку кадрових перестановок в СБУ. Зокрема, начальником Департаменту захисту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика призначив Куксу.  

Українська правда
Теми: ЗеленськийСБУ


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