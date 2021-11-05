Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ, що займається захистом державності
П'ятниця, 5 листопада 2021, 17:24
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Куксу.
Джерело: повідомлення про указ президента
Дослівно: "Звільнити Куксу Олександра Ілліча з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України".
Передісторія:
- У січні 2021 року Зеленський провів низку кадрових перестановок в СБУ. Зокрема, начальником Департаменту захисту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика призначив Куксу.
Українська правда