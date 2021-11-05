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СБУ та міжнародні експерти оприлюднили докази російської збройної агресії в Україні

П'ятниця, 5 листопада 2021, 18:36
фото: СБУ

Міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research ("Дослідники зброї конфліктів") у співпраці зі Службою безпеки України опублікувала звіт під назвою "Зброя війни в Україні. Трирічне дослідження постачань озброєння у Донецькій та Луганській областях".

Джерело: СБУ

Деталі: На 230 аркушах цього дослідження міститься масив фактів, які є свідченням використання незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях озброєння та військової техніки російського походження.

Це перший звіт Conflict Armament Research, який став результатом співпраці з контррозвідкою Служби безпеки України, започаткованої у 2018 році.

 

Ця робота мала на меті доведення міжнародній спільноті об’єктивної та неупередженої інформації щодо характеру і походження зброї на Сході України.

Опублікований звіт вперше детально охопив великий обсяг даних щодо озброєння та боєприпасів російського виробництва. Спеціалістами Conflict Armament Research вивчено десятки реальних видів стрілецької зброї та боєприпасів, протипіхотних мін, гранатометів та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Українські організації, такі як Міноборони, МВС, ОГП, ДПСУ та інші, допомогли організації зібрати та проаналізувати зброю та техніку, вилучену в районі ООС.

Довідково: Conflict Armament Research створена у 2011 році та наділена повноваженнями Європейського Союзу щодо збору, узагальнення та аналізу даних про походження ОВТ, що використовуються в зонах збройних конфліктів у різних регіонах світу.

 

Українська правда
Теми: СБУДонбасвійнаРосіяООС


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