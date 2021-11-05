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Порошенку "дуже приємні" останні рейтинги, але він ще не вирішив, чи піде в президенти

П'ятниця, 5 листопада 2021, 22:50
Порошенку дуже приємні останні рейтинги, але він ще не вирішив, чи піде в президенти

П’ятий президент України Петро Порошенко ще не прийняв рішення, чи буде балотувати у президенти на наступних президентських виборах.

Джерело: Порошенко в ефірі шоу "Свобода слова" Савіка Шустера

Пряма мова Порошенка: "Коли ви дивитесь соціологічні опитування, то не дивіться на рейтинги. Звичайно, дуже приємно, коли відстань між мною і Зеленським (Володимиром - ред.) скоротилася надзвичайно з 75/25 до менш ніж 10%. І це тішить амбіції і інше, але головна мета не в цьому.

Головна мета, що народ уже скинув рожеві окуляри і ту надію, яку вони плекали в 2019 році пов’язану із Зеленським повністю змінилася розчаруванням".      

Деталі: Порошенко відповів, що про те, чи варто йому йти на вибори президента має "задумуватися український народ". Трохи згодом він відповів так на уточнююче питання:

"Це (чи буде Порошенко йти в президенти – ред.) буде залежати не від мене, а від людей. І тоді, коли люди звернуться, я прийму рішення. Зараз я такого рішення не прийняв".

Передісторія:

  • Президентський рейтинг від 20 жовтня показав, що розрив між Зеленським і Порошенком у першому турі складає близько 10%.
  • У першому турі під час президентських виборів у 2019 році Зеленський набрав 30,24%, Порошенко 15,95%.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗеленський
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