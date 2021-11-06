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США скликають зустріч голів МЗС обговорити вакцинацію у світі

Субота, 6 листопада 2021, 00:40
JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images

США 10 листопада скликають віртуальну зустріч міністрів закордонних справ з усього світу для обговорення пандемії COVID-19.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, якого цитує Reuters

Деталі: Зокрема Блінкен сказав, що "незважаючи на прогрес у всесвітній вакцинації, ми не там, де нам потрібно бути" і "ми обговоримо зусилля з прискорення досягнення справедливості та впливу вакцин".

Нагадаємо: 23 вересня Штати пообіцяли закупити ще 500 млн доз вакцини проти COVID-19, щоб передати їх іншим країнам.

Теми: вакцинаціяСША


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