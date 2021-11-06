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Аваков заявив, що треба мати сценарій на випадок смерті Путіна

Субота, 6 листопада 2021, 01:40
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що необхідно мати план на випадок, якщо президент Росії Володимир Путін помре.

Джерело: Аваков на шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Припустимо, Путін готовий на якусь процедуру мирної передачі влади. І тоді ми також готові. А якщо він не готовий до такої процедури, мають бути готові решта наших служб. Військові мають бути готові по-своєму, дипломати та переговорники мають бути готові по-своєму. А суспільство має підтримувати цю готовність. У нас має бути, умовно кажучи, 5-6-7 папок… військовий сценарій. А раптом трапилося щось у Російській Федерації. Раптом розпочалися дезінтеграційні процеси. Раптом – ну  немає у нас такого щастя – Путін помер, а ми не готові, а нам треба бути готовим".

Нагадаємо: Аваков закликав закріпити на державному рівні стратегію деокупації та реінтеграції Криму, Донецької та Луганської областей. У 2018 році було ухвалено таку стратегію на рівні МВС.

Теми: ПутінАваков


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