Російські окупанти 8 разів порушили “тишу” на Донбасі

5 листопада з боку окупантів на Донбасі було 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник стріляв з мінометів калібру 82 мм.

В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а неподалік Талаківки - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Як зазначається, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 5 листопада отримав поранення український військовий.