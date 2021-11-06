ДСНС попереджає про тумани в Україні
Субота, 6 листопада 2021, 09:51
У суботу вранці у південних та південно-східних областях України спостерігаються тумани.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Крім того, 6-7 листопада у Вінницькій та більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської та Донецької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Українська правда