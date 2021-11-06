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ДСНС попереджає про тумани в Україні

Субота, 6 листопада 2021, 08:51
ДСНС попереджає про тумани в Україні
Pixabay

У суботу вранці у південних та південно-східних областях України спостерігаються тумани.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 6-7 листопада у Вінницькій та більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської та Донецької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: ДСНСпогода
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