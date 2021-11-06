Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДСНС попереджає про тумани в Україні

Субота, 6 листопада 2021, 09:51
Pixabay

У суботу вранці у південних та південно-східних областях України спостерігаються тумани.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 6-7 листопада у Вінницькій та більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської та Донецької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: ДСНСпогода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Видання Kyiv Post припиняє роботу

Україна переживає пік пандемії – Ляшко

відеоКонтррозвідка затримала шпигуна зі Східної Азії - СБУ

“Слуги народу” після “проколу” Арахамії подумують зробити головою партії жінку

ФОТОСША направили до України патрульні катери Island

інфографіка, відеоУ Польщі скликають війська територіальної оборони на допомогу прикордонникам

Усі новини...
ДСНС
У Києві дітей евакуювали з садочка через пожежу
Через вибух на автозаправці на Харківщині згоріли дві вантажівки
На Рівненській АЕС розгерметизувалась труба: спалахнув водень
Останні новини
18:03
фотоСБУ викрила махінації із землями Міноборони на 20 мільйонів
17:49
У Грузії повідомили, що Саакашвілі перевезли до лікарні
17:40
Учасники енергоринку України отримали від Білорусі лист про зупинку поставок
17:38
Видання Kyiv Post припиняє роботу
17:37
Зоозахисний закон: які нововведення вступають в силу з 8 листопада
17:29
Окупанти обстрілами змусили ЗСУ відкрити вогонь на Донбасі
17:18
Україна переживає пік пандемії – Ляшко
16:58
На Буковині від роботи відсторонили майже 4 сотні невакцинованих освітян
16:51
Мати Саакашвілі повідомила, що його вивезли з в'язниці в Руставі
16:45
Ціна автогазу в Україні сягнула історичного рекорду
Усі новини...