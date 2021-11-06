Covid у Києві: 41 померлий, госпіталізовано 634 особи

За добу 5 листопада у Києві виявили 1426 випадків коронавірусу, померла 41 особа, госпіталізовано 634 особи.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Серед 634 госпіталізованих за добу – 110 хворих на коронавірус і 524 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Серед нових хворих – 796 жінок віком від 18 до 95 років, 534 чоловіки віком від 18 до 87 років, 47 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 49 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Серед померлих 5 листопада – 21 жінка від 44 до 94 років і 20 чоловіків від 53 до 89 років.

Одужали за добу 766 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (344), Дарницькому (179) та в Деснянському (172) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці виявили 268 593 випадки коронавірусу, померли 6462 хворих, одужало 234 007 осіб.

Що передувало: 2 листопада в Києві зареєстрували 2024 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 69 смертей від неї – це рекордні значення у столиці з початку пандемії.

29 жовтня у Києві було госпіталізовано з підозрою та підтвердженим Covid 631 особу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП