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Новий суд над Саакашвілі планують провести у в'язниці "заради безпеки"

Субота, 6 листопада 2021, 10:49
фото з Facebook Саакашвілі

Міністерство юстиції Грузії наполягає на тому, щоби судити експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі за новими звинуваченнями за особливою процедурою – поза приміщенням суду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив у ефірі телеканала Rustavi2 міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.

Підставою для цієї рекомендації, як стверджує міністр, є потреба захистити громадський порядок та життя самого Саакашвілі.

"Ми всі бачили заяву служби державної безпеки про те, що в разі виїзду Саакашвілі (на суд) із тюремної установи, судовий процес буде перерваний за участі 500-600 людей. А прем’єр-міністр також заявляв, що є імовірні плани дестабілізації із вбивством двох опозиціонерів. Ми цього не дозволимо! Безпека ув’язненого (Міхеїла Саакашвілі) буде захищена", - пояснив Брегадзе.

За його словами, міністерство виступило з "суворою рекомендацією", щоби суд погодився судити екс-президента у колонії №12, де той нині відбуває покарання за вироками, заочно винесеними у попередні роки.

Як відомо, Міхеїл Саакашвілі прибув до Грузії у вантажівці з молокопродуктами та перетнув кордон поза паспортним контролем. Він повідомив про наміри очолити протести, які опозиція наперед планувала з нагоди проведення другого туру місцевих виборів. Втім, ще до дати виборів поліція знайшла та арештувала Саакашвілі.

Йому пред’явлене нове звинувачення на додаток до справ, що вже розслідуються. Це, в свою чергу, викликало масові протести у Грузії.

Згодом поліція злила відео, як затримали Саакашвілі у Тбілісі.

Теми: СаакашвіліГрузія


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