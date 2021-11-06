У ніч на неділю в "Дії" не можна буде згенерувати Covid-сертифікат

У ніч на 7 листопада на порталі та в застосунку "Дія" буде недоступне замовлення послуг та документів.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Дослівно: "Дія переїздить до нового датацентру для розширення потужностей. …У зв'язку з цим переїздом у ніч з суботи на неділю 7 листопада з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у Дії буде недоступне".

Деталі: У міністерстві закликали громадян подбати завчасно, щоб Covid-сертифікат завжди був з ними в електронному або паперовому вигляді.

"Якщо у вас у застосунку вже є Covid-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з Дії", - йдеться в повідомленні.

З 7-ї ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.