У ніч на неділю в "Дії" не можна буде згенерувати Covid-сертифікат
Субота, 6 листопада 2021, 10:22
У ніч на 7 листопада на порталі та в застосунку "Дія" буде недоступне замовлення послуг та документів.
Джерело: Міністерство цифрової трансформації
Дослівно: "Дія переїздить до нового датацентру для розширення потужностей. …У зв'язку з цим переїздом у ніч з суботи на неділю 7 листопада з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у Дії буде недоступне".
Деталі: У міністерстві закликали громадян подбати завчасно, щоб Covid-сертифікат завжди був з ними в електронному або паперовому вигляді.
"Якщо у вас у застосунку вже є Covid-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з Дії", - йдеться в повідомленні.
З 7-ї ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.
Українська правда