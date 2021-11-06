Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У ніч на неділю в "Дії" не можна буде згенерувати Covid-сертифікат

Субота, 6 листопада 2021, 11:22
КОВІД-СЕРТИФІКАТ У "ДІЇ", ФОТО МІНЦИФРИ

У ніч на 7 листопада на порталі та в застосунку "Дія" буде недоступне замовлення послуг та документів.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Дослівно: "Дія переїздить до нового датацентру для розширення потужностей. …У зв'язку з цим переїздом у ніч з суботи на неділю 7 листопада з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у Дії буде недоступне".

Деталі: У міністерстві закликали громадян подбати завчасно, щоб Covid-сертифікат завжди був з ними в електронному або паперовому вигляді. 

"Якщо у вас у застосунку вже є Covid-сертифікат, ви зможете його показати під час перевірки, але не виходьте в цей час з Дії", - йдеться в повідомленні.

З 7-ї ранку 7 листопада застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.

Українська правда
Теми: Дія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ОП "неприємно здивовані", що у закритті KyivPost звинувачують Зеленського

Новини 8 листопада: мігранти на кордоні Польщі, закриття Kyiv Post

відеоМіноборони Польщі показало великий табір мігрантів поруч з кордоном

В ОПУ відреагували на інформацію про передачу Харківщини в орбіту впливу Ярославського

Не хоче в список олігархів: Порошенко продав права на "5 канал" і "Прямий" своїм медійникам

Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі дати "гідну відсіч" Лукашенку на кордоні

Усі новини...
Дія
Рада скасувала прописку у паспорті – зареєструвати місце проживання можна буде в "Дії"
У МОЗ розповіли, коли з'явиться цифровий Covid-сертифікат про одужання
Застосунок "Дія" змінив правила завантаження ковід-сертифіката
Останні новини
23:47
Саакашвілі продовжить голодувати у тюремній лікарні – омбудсмен
23:18
Концентрації військ РФ на кордоні немає, але активізувалася розвідка – комітет Ради
22:45
МЗС надіслало ноту Грузії через переведення Саакашвілі до тюремної лікарні
22:23
В ОП "неприємно здивовані", що у закритті KyivPost звинувачують Зеленського
22:10
Новини економіки: лист про зупинку електрики з Білорусі, ціни на газ під $1000
21:57
З польсько-білоруського кордону, який штурмують мігранти, повідомляють про постріли
21:49
У світі з’явилася третя компанія вартістю понад 2 трильйони
21:41
Омбудсмен розповіла, як у РФ знущаються над хворим кримчанином Приходьком
21:25
Нідерландська компанія розроблятиме дві нафтогазові ділянки в Україні
21:12
Новини 8 листопада: мігранти на кордоні Польщі, закриття Kyiv Post
Усі новини...