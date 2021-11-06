Лондон: протести антивакцинаторів завершилися нападом на поліцію та арештами

Протести у Лондоні 5 листопада завершилися пораненням восьми офіцерів поліції та арештом 12 осіб.

Як зазначає "Європейська правда" із посиланням на BBC, протестувальники в масках Гая Фокса зібралися на Трафальгарській площі, деякі кидали феєрверки в поліцію.

Традиційно 5 листопада у Британії святкують "ніч Гая Фокса" - провал Порохової змови, коли група католиків-змовників спробувала підірвати будинок парламенту. В цей день у Великій Британії запалюють феєрверки і багаття, на яких спалюють опудало Гая Фокса.

Це свято було використано антивакцинаторами. Вони провели Марш мільйонів масок, на якому спалили опудало прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Потім мітинг перемістився на площу Парламенту, де вони зіткнулися з поліцією в захисному спорядженні.

Багато демонстрантів тримали таблички на знак протесту проти блокування коронавірусу, а деякі з них запускали феєрверки та використовували лазерні указки.

Столична поліція повідомила у Twitter, що діє наказ про розгін у "кількома районах" по всьому Вестмінстеру, включаючи Парламентську площу.

"Загалом було здійснено 12 арештів під час проведення сьогоднішніх демонстрацій у Лондоні", - повідомили у поліції. "Ці арешти були за різні злочини.

"Вісім наших офіцерів отримали поранення. Це неприпустимо".

Про боротьбу із антивакцинаторами у Європі можна почитати у статті "Щеплення від роспропаганди: як країни ЄС долають спротив антивакцинаторів".