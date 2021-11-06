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Киянину світить до 7 років за виготовлення фальшивих Covid-тестів

Субота, 6 листопада 2021, 14:02
ілюстративне фото, Київська прокуратура

Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених тестів на Covid-19 та дипломів про освіту.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, мешканець Києва, через мережу Інтернет отримував замовлення на виготовлення підроблених негативних діагностичних результатів ПЛР тестів на Covid-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт виготовлення вище перелічених підроблених документів та їх подальший збут замовникам через поштові відділення". 

Деталі: За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури м. Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, обвинувальний акт передано до суду.

В ході обшуків за місцем роботи та проживання зловмисника вилучено значну кількість довідок про негативні результати ПЛР тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, дипломи про освіту з елементами голографічного захисту, ноутбуки, що містять відомості про спілкування з клієнтами (особами, які замовляли підроблені документи), зразки дипломів та програмних засобів для їх виготовлення, 15 мобільних телефонів із листуванням з клієнтами, одноразові сім-картки, робочий блокнот з чорновими записами, значну кількість зразків голограм, а також обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи.

За вчинене зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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